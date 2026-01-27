Dal rilancio della Roma alla Juventus: Napoli accerchiato

Intreccio a tre bande e ultimi giorni del calciomercato davvero infuocati

Divise da un solo punto in classifica, Juventus, Roma e Napoli si daranno battaglia fino all’ultimo per conquistare un posto in Champions League. Con margini di manovra limitati dal fair play finanziario e dalle nuove norme della FIGC, le tre squadre sono ancora molto attive sul calciomercato.

Damien Comolli, Frederic Massara e Giovanni Manna faranno di tutto per accontentare Luciano Spalletti, Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. Per riuscirci, i tre dirigenti sono pronti ad entrare anche in rotta di collisione, soprattutto per uno o due obiettivi condivisi da tempo.

Sulla fascia, in particolare, i tre club condividono un interesse molto forte per Niccolò Fortini. Secondo La Nazione, la Roma non si è ancora arresa definitivamente ed è pronta ad effettuare un nuovo rilancio per provare ad avvicinarsi alle richieste della Fiorentina.

Nonostante il mancato accordo sul rinnovo, i Viola chiedono 15 milioni di euro per l’esterno, che piace molto anche alla Juve e ai partenopei. Gli azzurri sperano di perfezionare la cessione di Olivera per affondare il colpo.