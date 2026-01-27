Dal rilancio della Roma alla Juventus: Napoli accerchiato

Intreccio a tre bande e ultimi giorni del calciomercato davvero infuocati

Divise da un solo punto in classifica, Juventus, Roma Napoli si daranno battaglia fino all’ultimo per conquistare un posto in Champions League. Con margini di manovra limitati dal fair play finanziario e dalle nuove norme della FIGC, le tre squadre sono ancora molto attive sul calciomercato.

Dal rilancio della Roma alla Juventus: Napoli accerchiato (Ansa Foto) – asromalive.it

Damien Comolli, Frederic Massara e Giovanni Manna faranno di tutto per accontentare Luciano Spalletti, Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. Per riuscirci, i tre dirigenti sono pronti ad entrare anche in rotta di collisione, soprattutto per uno o due obiettivi condivisi da tempo.

Sulla fascia, in particolare, i tre club condividono un interesse molto forte per Niccolò Fortini. Secondo La Nazione, la Roma non si è ancora arresa definitivamente ed è pronta ad effettuare un nuovo rilancio per provare ad avvicinarsi alle richieste della Fiorentina.

Nonostante il mancato accordo sul rinnovo, i Viola chiedono 15 milioni di euro per l’esterno, che piace molto anche alla Juve e ai partenopei. Gli azzurri sperano di perfezionare la cessione di Olivera per affondare il colpo.

