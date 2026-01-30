Addio Roma: ha già l’accordo con la Juventus, i dettagli

Il giocatore lascia la squadra giallorossa, ma non la Serie A: è tutto apparecchiato

Impegnata a cercare un attaccante esterno da regalare a Gian Piero Gasperini dopo ben sei mesi d’attesa, la Roma, tramite le dichiarazioni di Frederic Massara, ha dato praticamente per morta la pista Ferreira Carrasco. Nelle ultime ore, si parla soprattutto di una sfida con il Napoli per Sulemana, ma c’è anche chi parla di potenziali ritorni di fiamma per Chiesa o Zirkzee (da utilizzare come seconda punta), che piacciono alla Juventus.

Con i bianconeri c’è, tuttavia, un altro fronte aperto che potrebbe rappresentare un vero e proprio smacco per i giallorossi. Già da tempo, infatti, vi parliano di un addio ormai quasi scontato alla Roma e di un possibile approdo in bianconero di uno dei fedelissimi di Gasp: Zeki Celik.

L’esterno turco è in scadenza a giugno 2026 e per rinnovare ha chiesto cifre molto importanti (circa 4 milioni), ritenute troppo elevate dalla dirigenza romanista. L’ex Lilla ha sin qui rifiutato tutte le proposte e si ha la sensazione che dietro ci sia un’altra squadra.

Nei giorni scorsi vi abbiamo ribadito come il calciatore piaccia a quattro big italiane, ma in vantaggio c’è sempre stata la Juve, ma c’è di più. Secondo Sportmediaset, infatti, Celik avrebbe già detto sì ai bianconeri. Ricordiamo che, come tutti i giocatori in scadenza tra sei mesi, il calciatore a partire da febbraio può già firmare con una nuova squadra in caso di mancato rinnovo.