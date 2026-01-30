Roma, nuova chiamata per l’eroe di Champions: dietrofront assoluto

Nelle scorse ore c’è stato un ritorno di fiamma ufficiale in casa giallorossa, il punto

Tra speranze disilluse e sogni che diventano realtà, il calciomercato di gennaio sta per imboccare il rettilineo finale. Lunedì 2 febbraio, a Milano si chiuderanno i battenti di una sessione ricca di scossoni e di colpi di scena e i tifosi della Roma sperano di arrivarci con qualche altro regalo da scartare.

Un desiderio che alberga nella mente di Gian Piero Gasperini sin dalla scorsa estate è quello di poter accogliere a Trigoria un nuovo attaccante esterno e il nome maggiormente chiacchierato nell’ultimo venerdì di gennaio è quello di Christopher Nkunku.

Il Milan tra stasera e domani vuole perfezionare l’acquisto di Jean-Philippe Mateta e ha già fatto sapere di poter dare il via libera alla cessione dell’ex Chelsea, anche con la formula del prestito con diritto di riscatto condizionato. Il calciatore non ha ancora definitivamente aperto alla soluzione giallorossa e ha anche altre offerte sul tavolo.

Piazzare colpi importanti negli ultimi giorni di mercato non è mai semplice, soprattutto quando ci sono dei bonus inseriti nei contratti dei calciatori. Sul fronte Sulemana, invece, tutto è destinato a tramontare qualora Atalanta e Fenerbahçe dovessero sistemare anche gli ultimi dettagli dell’accordo raggiunto per Lookman.

Ma nelle scorse ore, in casa Roma si è registrato anche un ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo. Secondo Sacha Tavolieri, infatti, è stata fatta una nuova telefonata in Portogallo per verificare se ci fossero margini per riaprire il discorso Schjelderup. Stando al giornalista di SkySportCH, il Benfica ha tuttavia ribadito la sua decisione di togliere dal mercato l’eroe di Champions, autore di una splendida doppietta contro il Real Madrid.