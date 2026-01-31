Gasp non molla Nkunku, non solo il prezzo: tutti gli ostacoli per la Roma

L’allenatore giallorosso continua a chiedere l’attaccante del Milan oltre a Zaragoza

Bryan Zaragoza e Christopher Nkunku: sono queste le due piste approvate da Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco della Roma. Uno in alternativa all’altro? No, perché in queste ultime ore Gasp ha chiesto u summit di mercato per chiedere l’arrivo di entrambi a Trigoria.

Uno scenario assai complicato, soprattutto con così poco tempo a disposizione di Frederic Massara e dei Friedkin. Se per l’attaccante spagnolo la strada è in discesa, non si può dire altrettanto per il francese.

In primis perché, a differenza del 24enne del Celta, non ha ancora dato un’apertura vera al trasferimento in giallorosso. In seconda istanza perché il Milan non ha ancora sbloccato definitivamente l’arrivo immediato di Mateta. I rossoneri, inoltre, per l’ex Chelsea sembrano orientati a considerare solamente un prestito molto oneroso (5 milioni di euro) con obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo ad almeno 30 milioni di euro.

A queste condizioni, appare difficile ipotizzare un approdo a Trigoria del calciatore che a giugno chiederà quasi sicuramente la cessione ai rossoneri. Nkunku piace anche ad Atletico Madrid, Atalanta e Fenerbahçe.