Ora è il Manchester a chiamare per Zirkzee? La Roma cambia cifre e formula

Arrivano informazioni contrastanti sul futuro dell’attaccante olandese, le ultime de La Gazzetta

Tra gli addetti ai lavori, la sensazione che la telenovela Zirkzee si sarebbe trascinata fino all’ultimo giorno di calciomercato è sempre stata molto forte. Tra suggestioni e indiscrezioni reali, sull’attaccante olandese continuano ad arrivare aggiornamenti contrastanti.

Poche ore fa, vi abbiamo riportato l’articolo del The Sun che parlava di una permanenza sicura dell’ex Bologna, ma le news provenienti dall’Italia sono di tutt’altro tenore. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, ora sarebbe il Manchester United a spingere per la cessione del 24enne.

Stando alla rosea, tramite un intermediario, i Red Devils avrebbero contattato anche la Roma per far sapere che l’olandese è sul mercato. Gli inglesi vorrebbero mantenere l’accordo di qualche settimana fa vicino ai 40 milioni di euro con un obbligo di riscatto, ma da Trigoria vogliono ora dettare le proprie condizioni.

Un ritorno di fiamma per Zirkzee verrà contemplato solo a cifre e formule diverse (prestito con diritto), anche perché con il giocatore era stato già trovato un accordo almeno un mese fa. Sulle tracce del calciatore, rimangono anche Como, Juventus e Fenerbahçe e diverse squadre di Premier.

L’opinione del direttore di Asromalive: non ho mai escluso al 100% un potenziale ritorno di fiamma giallorosso per Zirkzee, anche se sarà difficile inserire il suo ingaggio a libro paga senza ulteriori partenze. Tatticamente, l’operazione non presenta eccessivi problemi, visto che sia il giocatore dello United che Malen hanno spesso giocato anche più esterni, ai lati di Sesko e di Watkins. Le percentuali secondo me restano ancora basse, ma se lo United dovesse aprire a formule senza obblighi di riscatto potrebbero salire. E Gasperini? L’allenatore preferirebbe altri profili, puntando su attaccanti esterni di ruolo, come Sulemana, Tel, Nkunku.