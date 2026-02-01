Addio Lazio: arriva al posto di Ferguson

L’attaccante irlandese può ancora lasciare la Roma, cosa sta succedendo

Anche dopo la trasferta di Atene, Evan Ferguson ha continuato ad allenarsi a parte a causa del dolore alla caviglia sinistra. Coperto nel ruolo da Donyell Malen e Robinio Vaz, a differenza dell’Europa League, Gian Piero Gasperini non dovrà far fronte a nessuna emergenza in un attacco che a breve potrebbe essere rinforzato anche sulle fasce.

Come detto altrove, l’affare Zaragoza è in dirittura d’arrivo, ma lo spagnolo potrebbe non essere l’unico cambiamento nel reparto avanzato. La posizione dell’attaccante irlandese rimane, infatti, in bilico, come ammesso anche dal manager del Brighton nei giorni scorsi.

La Roma continua a ponderare l’eventualità di un’interruzione del prestito, anche se il tempo stringe e i vari estimatori del calciatore non hanno ancora deciso se affondare il colpo in queste ultime ore di calciomercato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ad esempio, Ferguson rimane un’idea del Bologna dopo la partenza di Ciro Immobile, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un cambio di strategia in casa rossoblu. Dallinga, infatti, non partirà se non in presenza di offerte da almeno 15 milioni di euro e Vincenzo Italiano si sente coperto nel ruolo di centravanti da Castro e l’olandese.

Secondo la rosea, in queste ore la priorità bolognese è diventata l’acquisizione di un jolly offensivo, che sappia svariare su tutto il fronte d’attacco. In questa ottica va letta la trattativa per Noslin della Lazio, che piace anche al Monaco. Il club felsineo ci sta provando sul serio, anche se l’infortunio di Zaccagni potrebbe complicare i piani emiliani.