Blitz per il bomber e tentazione Zhegrova: i Friedkin hanno già chiuso

Il doppio intreccio che lega la proprietà della Roma alla Juventus non passa sotto silenzio: così cambiano le carte in tavola

Saranno ore sicuramente molto palpitanti per la Roma (sia sul fronte che su quello uscite) ma anche per tutto il mondo Friedkin. In questo senso è degna di considerazione l’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra riguardante l’Everton.

Arrivano conferme, infatti, in merito all’interesse della Juventus per Beto, di cui vi avevamo già parlato in tempi non sospetti. Anche secondo The Athletic, Comolli ha provato a capire i margini di manovra per portare l’ex centravanti dell’Udinese all’ombra della Mole. Secca la risposta dei Toffees, disposti ad imbastire l’operazione solo a titolo definitivo.

Nel merito di questi colloqui, inoltre, è emerso anche l’interesse dell’Everton per Zhegrova. Sondaggi che, però, non si sono tradotti in una trattativa concreta visti i tempi relativamente ristretti per imbastire l’operazione.

Protagonista di una prima parte di stagione largamente al di sotto delle attese, l’ex Lille non è però considerato incedibile dalla Juve e a fronte di un’offerta invitante potrebbe fare le valigie.