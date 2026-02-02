Affare saltato con la Roma: le cifre del nuovo accordo

Dopo l’ultimo rifiuto, reazione immediata del club che ha chiuso per l’innesto immediato

Dopo aver portato Bryan Zaragoza nella Capitale, la Roma sta vivendo queste ultime ore di calciomercato come spettatrice interessata. A meno di cessioni a sorpresa, l’arrivo di ulteriori rinforzi è altamente improbabile, ma nonostante ciò molte trattative odierne coinvolgono più o meno indirettamente anche i giallorossi.

In queste ore si stanno rincorrendo indiscrezioni soprattutto inerenti possibili giocatori in uscita dalla Capitale. In Turchia hanno parlato di un affondo del Galatasaray per Ferguson, con l’attaccante irlandese che ha già preso una decisione.

L’attaccante 21enne non è tuttavia l’unico calciatore romanista al centro delle voci di mercato. Come l’ex West Ham, anche altri calciatori non hanno fatto completamente breccia nelle idee tecnico-tattiche di Gian Piero Gasperini.

Uno di questi è Kostas Tsimikas che, tuttavia, non ha mai trovato accordi con altri club, a differenza di quanto sostenuto nei giorni scorsi in Francia e Turchia. La pista più concreta per il greco è stata quella di un potenziale ritorno al Liverpool, ma la mancata cessione di Robertson ha fatto saltare tutto.

Nelle ultime ore, anche un’altra pista è tramontata del tutto: il Nottingham Forest. Dopo essere stati rifiutati da Robin Gosens, gli inglesi secondo Fabrizio Romano hanno chiuso per Luca Netz. L’esterno del Borussia Mönchengladbach costerà 2,5 milioni di euro più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Lo scorso anno, il 22enne fu accostato anche a Roma e Milan.