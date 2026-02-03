Allarme rosso per la Juve: ha scelto la Roma

Sorpasso giallorosso per il calciatore in scadenza a giugno, ore calde per il mercato

Il calciomercato di gennaio è finito da poco più di ventiquattro ore, ma indiscrezioni e trattative non si fermano mai. Tra calciatori in scadenza e giocatori con il mal di pancia, il telefono dei direttori sportivi squilla senza soluzione di continuità e per non farsi cogliere impreparati in estate, le basi vanno gettate proprio a cavallo tra febbraio e marzo.

Le agende degli operatori di mercato a partire dalla prima settimana di febbraio si riempiono di appuntamenti per trattare i rinnovi di contratto, ma anche per provare ad inserirsi nelle altrui manovre e provare ad ingaggiare qualcuno a parametro zero.

Rivali nella corsa Champions League, Juventus e Roma sono alle prese con le trattative per Weston McKennie e Zeki Celik. Ironia della sorte, lo statunitense piace molto anche a Trigoria, mentre alla Continassa è pieno di estimatori dell’esterno turco.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato anche di altri club italiani sul 19 giallorosso, ma le ultime indiscrezioni confermano anche le nostre news su un interessamento inglese. Secondo Marco Conterio, infatti, nelle ultime ore il Liverpool avrebbe effettuato sondaggi concreti per Celik che, tuttavia, ha deciso di dare ancora priorità alla Roma secondo il giornalista.