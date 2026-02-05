Dybala, Totti, rapporto Gasperini-Massara: Ranieri dice tutto

Ecco le dichiarazioni più importanti del dirigente giallorosso a Sky Sport

Dopo le anticipazioni sul possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma, Sky Sport ha trasmesso l’intervista integrale realizzata con Claudio Ranieri. Dal rinnovo di Dybala, al mercato, passando per Gian Piero Gasperini, sono stati tanti i temi trattati dal senior advisor giallorosso.

Ecco le dichiarazioni più importanti raccolte dalla nostra redazione: “Non stiamo chiedendo di andare in Champions League per forza, anche se è la voglia di tutti. La proprietà ha parlato di un programma triennale, l’allenatore ha chiesto un blocco di 15-16 giocatori da far ruotare, più alcuni giovani. Questo è il percorso da percorrere in tre anni. Ovviamente prima sarebbe meglio, siamo la Roma e cerchiamo sempre di fare bene subito, ma non è possibile. Stiamo lavorando bene, siamo contenti di come gioca la squadra e di come Gasperini sta operando. Noi siamo molto contenti di quello che sta facendo Gasperini e di come sta andando la squadra. C’è stata una lista di nomi e io ho detto la mia, loro hanno parlato con alcuni allenatori e hanno scelto Gasperini”.

“Gasperini a Udine ha detto quello che noi sappiamo dall’inizio. La voglia è di andare il più in alto possibile, ma stiamo costruendo. Non pensavo di vedere tutti questi arrivi sia nel primo che nel secondo mercato. Questo vuol dire che Gasperini è stato molto bravo. Voleva Malen, si è presp Malen, voleva Zaragoza e si è preso, Robinio Vaz è un acquisto fatto da tutti noi, stiamo cercando di fare come le big europee, sperando di centrale gli obiettivi, ma non possiamo fare come Chelsea o Liverpool che spendono 50-60 milioni per un giovane”.

Sulle tensioni Massara-Gasperini. “Non credo ci siano tensioni, sono due caratteri diversi. Gian Piero martellerebbe tutti, pungola sempre. È uno che arriva la mattina e dice “voglio questo”. È questa persona qui. Massara è una persona calma e riflessiva, incassa molto bene. Ricordiamoci che lui rappresenta la società e cerca di fare una sintesi tra quello che chiede il club e quello che chiede l’alleantore”.

“Malen si sa smarcare benissimo, riesce a farsi vedere anche nelle situazioni più difficili. Zaragoza dovrà capire il gioco di Gasperini, ha la capacità di saltare l’uomo sia largo che al centro. E’ un calciatore che rompe la marcatura”.

“Dybala e Pellegrini? Per la sopravvivenza del club bisogna abbassare il monte ingaggi, sennò non ce la facciamo con questo fair play finanziario. In base a quello che avranno fatto in campo, all’esigenze dell’allenatore e alle richieste, vedremo se si troverà un punto d’incontro bene, altrimenti ci si saluterà”.

“I Friedkin vogliono entrare in Champions League e poi magari lottare per lo Scudetto o per altri trofei. Noi stiamo crescendo, dobbiamo valutare il numero di giocatori che reputa come suo blocco l’allenatore. Noi vorremmo portare questo numero a 15-16, come vuole Gasperini. Quando i Friedkin mi chiedono cosa ne pensi delle sue dichiarazioni, io dico sempre sono d’accordo con Gian Piero perché ha una visione”.