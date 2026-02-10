Roma accerchiata: Wesley ha stregato un altro top club

L’esterno brasiliano è sempre uno dei migliori in campo e le sue prestazioni non passano inosservate

Accolto con qualche scetticismo a causa del prezzo del suo cartellino (25 milioni più bonus), Wesley ci ha messo davvero pochissimo a conquistare la fiducia di Gian Piero Gasperini e i tifosi della Roma. I primi tre punti stagionali, d’altronde, sono arrivati grazie ad un suo gol contro il Bologna.

Il primo dei tre sin qui realizzati. Un bottino niente male alla prima stagione italiana, anche perché arrivato sia quando ha giocato che quando ha giostrato sull’out mancino. Oltre ai gol, l’ex Flamengo si è fatto apprezzare per le buone prestazioni e per un’applicazione tattica encomiabile.

Tutte doti che hanno sin qui giustificato la spesa in estate e che, soprattutto, non sono osservate anche fuori dal raccordo anulare. Settimane fa vi abbiamo raccontato delle sirene provenienti dalla Premier League, ma ci sono anche altre squadre interessate al brasiliano.

In Italia il 22enne piace molto all’Inter, ma le ultime e clamorose indiscrezioni arrivano dalla Spagna. Secondo ‘fichajes.net’, infatti, il nome di Wesley è stato inserito in una lista di tre obiettivi del Real Madrid. Per la sostituzione di Carvajal, i blancos stanno studiando proprio il numero 43 giallorosso, oltre a Pedro Porro e Laimer.

La Roma, dal canto suo, non vorrebbe cedere il calciatore, a men che non arrivino offerta che sfiorino il doppio della spesa fatta lo scorso luglio per portare il nazionale verdeoro nella Capitale.