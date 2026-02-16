Calciomercato Roma, Inter e Juventus cancellate

Le ultime news di calciomercato rappresentano una sentenza per bianconeri e nerazzurri

Inter-Juventus è finita da meno di 24 ore, ma le ripercussioni del Derby d’Italia si riverbereranno a lungo sulla Serie A e sul mondo arbitrale. Dopo aver ingiustamente espulso per doppia ammonizione Kalulu, Federico La Penna verrà fermato da Gianluca Rocchi, nonostante le parole di solidarietà dopo la simulazione di Bastoni.

Il rovente duello sul rettangolo verde, nelle prossime settimane si proietterà anche sul ring del calciomercato. I due club, infatti, condividono diversi obiettivi in vista della prossima stagione e il ruolo dell’ago della bilancia può interpretarlo proprio la Roma.

Non è un mistero, infatti, che le due dirigenze stanno monitorando diversi profili in scadenza di contratto, compresi due giocatori giallorossi: Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini. Per quanto riguarda il turco, tuttavia, la concorrenza italiana è agguerrita, ma non solo.

Secondo ‘SportsMole’, infatti, in Premier League il numero 19 giallorosso non sarebbe seguito solamente dal Liverpool, ma anche da Arsenal, Chelsea, Manchester City e United.