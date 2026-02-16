Nuovo infortunio per Spalletti: il punto prima di Roma-Juve

Non solo Holm, dopo la sconfitta contro l’Inter altro ko in casa bianconera prima della Champions

Piove sul bagnato in casa Juventus. Come se non bastasse la sconfitta in casa degli acerrimi rivali dell’Inter, con tanto di polemiche arbitrali, la squadra bianconera è tornata da Milano con un doppio infortunio da gestire.

Ieri vi abbiamo raccontato della lesione subita da Emil Holm, costretto a saltare anche la sfida contro la Roma. Atteso domani dalla trasferta di Champions League contro il Galatasaray, Luciano Spalletti ha diramato oggi la lista dei convocati, ufficializzando un’altra assenza.

Alla trasferta turca non prenderà infatti parte Jonathan David. L’attaccante canadese si è fermato a causa di un fastidio all’inguine, che verrà monitorato giorno dopo giorno. Al momento, non è possibile stimare dei tempi di recupero certi e non è escluso che l’ex Lille possa recuperare già per la prossima partita di campionato o per il ritorno dei playoff Champions, che si disputeranno pochi giorni prima di Roma-Juve.