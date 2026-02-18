Calciomercato Roma, tutti pazzi per Ghilardi: non solo Juve

Il difensore giallorosso è letteralmente rinato dopo una prima fase di stagione difficile

Grazie al pareggio contro il Napoli, la Roma si è ripresa il quarto posto, scavalcando di un punto la Juventus. Anche allo Stadio Maradona, Daniele Ghilardi si è rivelato uno dei migliori in campo, replicando la grande prestazione fatta già contro il Milan.

Proprio il club rossonero è uno di quelli che sta monitorando i progressi del ragazzo, mentre negli ultimi giorni vi abbiamo riportato le suggestioni su un fantasioso scambio con la Juve. Tra indiscrezioni concrete e semplici rumors, il nome dell’ex Verona inizia a circolare molto negli ambienti del calciomercato, ma non solo.

Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, sta infatti pensando di convocare il 23enne per gli spareggi mondiali, ma il biglietto da visita di Ghilardi ha superato anche i confini nazionali.

Secondo La Gazzetta dello Sport, tra le squadre interessate al difensore giallorosso ci sarebbe anche il Newcastle. I bianconeri hanno bisogno di rinforzi difensivi in estate e stanno pensando anche a lui. E la Roma? I giallorossi credono molto nelle potenzialità del giocatore e se ne priverebbero solamente di fronte a offerte irrinunciabili, a cifre da Premier League, per l’appunto.