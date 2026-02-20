Salta un ruolo per Totti? La Roma punta Milano e Torino

Il club giallorosso sta trattando il ritorno del Capitano, ma non per la posizione di cui si è parlato di recente

Ormai da diverse settimane, i Friedkin e Claudio Ranieri sono entrati in contatto con Francesco Totti per pianificare il ritorno dello storico Capitano alla Roma. Il diretto interessato, nei giorni scorsi ha confermato l’esistenza di colloqui, parlando di dettagli da sistemare per arrivare alla fumata bianca.

Fatto sta che, da quando Ranieri ha ufficializzato i colloqui tra il Dieci e la proprietà, in città è subito scattato il toto ruolo. Dapprima si è parlato di direttore tecnico, poi di una vicepresidenza alla Javier Zanetti, fino ad arrivare al ruolo di consulente esterno e alle voci sulla posizione da responsabile del settore giovanile dei giorni scorsi.

Per quanto riguarda questa ultima ipotesi, tuttavia, a Trigoria sembra che stiano guardando altrove. Secondo Tuttosport, infatti, ci sarebbero tre profili monitorati dalla proprietà americana per il settore giovanile e uno di questi sarebbe Ruggero Ludergnani del Torino.

Gli altri due candidati hanno, invece, già lavorato a Trigoria e si tratta di Vincenzo Vergine, attualmente al Milan, ma in giallorosso dal 2021 al 2023, e Massimo Tarantino, a capo delle giovanili dell’Inter e alla Roma dal 2013 al 2019.