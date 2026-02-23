Dodici milioni e affare fatto: Napoli e Roma hanno chiuso

Assalto dalla Capitale: cifre e tempistiche sono già state decise

Raggiunto in classifica dalla Roma, il Napoli non ha affatto digerito le decisioni arbitrali e del VAR nella sconfitta in casa dell’Atalanta. Antonio Conte non ha parlato nel post partita, reso infuocato dalle dichiarazioni del direttore sportivo Giovanni Manna.

La sfida per la Champions League si fa sempre più calda e serrata, ma la grande rivalità tra giallorossi e partenopei è destinata a sfociare anche sul calciomercato. Nelle ultime ore, ad esempio, sono giunte conferme sull’interesse azzurro per Celik da noi anticipato, ma i due club condividono anche diversi obiettivi in entrata.

In tal senso, le recenti indiscrezioni provenienti dal Brasile ci aggiornano sulle ultime novità relative ad Agustin Giay. L’esterno argentino è, secondo l’agenzia RTI Esporte, ancora sul taccuino di Atalanta, Napoli e Roma, ma il Palmeiras avrebbe già preso una decisione sul futuro del 22enne.

Il Verdao non ha intenzione di aprire trattative ufficiali prima della pausa per la Coppa del Mondo, perché spera che il giocatore possa tornare un titolare inamovibile nello spartito tattico di Abel Ferreira e magari strappare una convocazione con l’Argentina.

La richiesta iniziale del club brasiliano sarebbe di 12 milioni di euro. Anche se il prezzo non rappresenta un ostacolo insormontabile, il problema per le squadre italiane è rappresentato dall’irruzione dell’Atletico Madrid, che vorrebbe presentare una prima offerta da 6,8 milioni di euro per rompere il ghiaccio.