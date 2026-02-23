Ripicca saltata contro la Juventus: “Non va alla Roma”

Arrivano smentite importanti sul possibile scippo dei giallorossi alla squadra bianconera

Prima che sul rettangolo verde, la sfida tra Roma e Juventus è iniziata sul dissestato terreno del calciomercato. A suon di suggestioni e di indiscrezioni reali, bianconeri e giallorossi sono già stati proiettati all’interno del ring di mercato, pronte a darsele di santa ragione.

A pochi giorni dalla sfida dello Stadio Olimpico (1 marzo ore 20.45), le voci sull’accordo già raggiunto tra Zeki Celik e i bianconeri hanno suscitato parecchi scalpore, portando diversi tifosi a chiedere l’esclusione del turco dalla formazione titolare contro la Juve.

Una situazione che ha reso necessario l’intervento dell’agente del calciatore, che ha rilasciato parole di smentita. Di contro, in ottica giallorossa si è spesso parlato di un interessamento per Weston McKennie e Filip Kostic, in scadenza di contratto come l’ex Lille.

Ma sabato scorso, si è parlato di una possibile vendetta giallorossa su un obiettivo molto concreto di Comolli e Ottolini: Marcos Senesi. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, tuttavia, i giallorossi non sono in corsa per l’argentino, in scadenza a giugno.

“Da quanto ci risulta, la possibilità che Senesi vada alla Roma è praticamente nulla, sul piatto ci sono altre proposte (Barcellona, Borussia Dortmund, Chelsea, Juve, ndr) e la Roma non è in pole position per Senesi, anzi vi dico che non ci sono grandi margini di manovra”.