Lo prendono al posto di Svilar: la Juve sblocca l’affare in Premier

Il portierone della Roma è uno dei nomi caldi del calciomercato estivo, le ultime dall’Inghilterra

Anche in una partita priva di patemi come quella contro la Cremonese, Mile Svilar ha piazzato la parata decisiva, ipnotizzando Jamie Vardy nell’unica occasione pericolosa degli ospiti.

Rispetto alla prima fase della stagione, in cui veniva sollecitato più spesso, il portiere della Roma sta mostrando di saper essere decisivo anche quando viene chiamato in causa poche volte, dimostrandosi sempre più un grande portiere.

Grazie al rinnovo contrattuale fino al 30 giugno del 2030, la società giallorossa è riuscita a blindare un patrimonio importante e chiunque vorrà provare ad ingaggiarlo dovrà presentarsi con offerte davvero fuori mercato.

Come detto in precedenza, Svilar piace molto in Premier League e al Bayern Monaco e il suo destino potrebbe essere legato ai movimenti di mercato di Inter e Juventus. A caccia di un nuovo portiere, le due squadre hanno messo nel mirino anche Guglielmo Vicario, valutato 25-30 milioni dal Tottenham.

Proprio gli Spurs sono uno dei club interessati a Svilar. Secondo Team Talk, tuttavia, in cima alla lista della dirigenza londinese ci sarebbero tre portieri della Premier League: James Trafford (Manchester City), Bart Verbruggen (Brighton) e Robin Roefs (Sunderland). Un pericolo in meno, dunque, per i giallorossi che ritengono incedibile l’ex Benfica, a meno di offerte veramente irrinunciabili.