Carnesecchi e Svilar: l’effetto domino infiamma Roma-Juventus

I due portieri infiammano il mercato delle big italiane, la posizione della Roma

Marco Carnesecchi, Mike Maignan e Mile Svilar sono senza dubbio i tre migliori della Serie A e non stupisce affatto la presenza dei loro nomi sui taccuini di molte big europee. Tra la scorsa estate e gennaio, Milan e Roma sono riusciti a blindare la porta rinnovando il francese e il belga rispettivamente fino al 2031 e il 2030.

Finiti nei radar di Chelsea, Manchester United e Tottenham, Carnesecchi e Svilar potrebbero dar vita ad un effetto domino impressionante anche in Serie A. Secondo calciomercatonews.com, infatti, la squadra giallorossa potrebbe ricevere un’offerta da una big italiana.

Il sito parla di un forte interessamento della Juventus che, tuttavia, difficilmente riuscirà ad assecondare le richieste economiche dei giallorossi, fissate in 60-70 milioni di euro.

A Trigoria, una cessione di Svilar non viene contemplata, a men che non arrivino offerte davvero irrinunciabili, come quella ricevuta anni fa dal Liverpool per Alisson. Per non farsi cogliere impreparata nel caso in cui dovesse giungere una proposta choc, la dirigenza romanista ha effettuato anche sondaggi per Vicario, ma come vi abbiamo raccontato, l’Inter sta per battere la concorrenza della Juve per l’ex Empoli.

E proprio qui, rischia di innescarsi un effetto domino con Carnesecchi, un profilo che piace sia alla Juve che alla Roma e che viene valutato almeno 40 milioni di euro dall’Atalanta.