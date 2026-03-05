Dall’Inter alla Capitale: Palestra sblocca la Roma | ASRL

Il club giallorosso sgasa sulle fasce per accontentare Gian Piero Gasperini in estate

Nonostante una posizione in classifica invidiabile (quarto posto con quattro punti di vantaggio sulla Juventus), la Roma non riesce a godersi pienamente questo momento a causa dell’emergenza infortuni.

Come se non bastassero i problemi di Dovbyk, Ferguson, Hermoso e Soulé e la squalifica di Wesley, stamattina Gian Piero Gasperini ha dovuto incassare il nuovo stop di Paulo Dybala. Come a gennaio, anche la prossima estate la dirigenza giallorossa sarà chiamata a rivoluzionare l’attacco, ma ci sono anche altre priorità ineludibili.

Al netto di eventuali cessioni pesanti, la Roma dovrà per forza di cose intervenire sulle fasce. Kostas Tsimikas rientrerà al Liverpool, mentre su Angelino è difficile fare previsioni a lunga gittata. Uno dei nomi che restano sul taccuino romanista è quello di Niccolò Fortini, ma non è l’unico profilo italiano che piace.

Nonostante il suo prezzo (40-45 milioni di euro) lo renda praticamente inavvicinabile dai club italiani, Marco Palestra potrebbe comunque giocare un ruolo fondamentale nel mercato giallorosso. L’Atalanta, infatti, non esclude una permanenza a Bergamo e questo potrebbe favorire un’altra pista.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, la Roma, al pari di Inter, Juventus e Milan, è stata informata sulla possibilità che Raoul Bellanova lasci il club orobico in estate. Decisamente meno costoso rispetto a Palestra, l’ex Torino conosce molto bene Gasperini, con cui ha collezionato ben 10 assist in campionato lo scorso anno, giocando però principalmente a destra.

Già a gennaio, la dirigenza interista provò a riportare il calciatore a Milano, ma in estate la concorrenza sarà agguerrita. Lavori in corso, anzi in corsia per le big italiane.