Ultima partita contro la Roma: Friedkin chiama la Juve

Il magnate americano ha messo nel mirino un calciatore della squadra bianconera

Sono passati già 4 giorni dal fischio finale di Roma-Juventus, ma la sfida tra giallorossi e bianconeri continua a far parlare di sé in ottica calciomercato. Destinate a battagliare sino all’ultimo per il quarto posto, le due squadre sono spesso finite al centro di possibili intrecci estivi.

Nella giornata di ieri, ad esempio, si è parlato di un possibile inserimento bianconero per Donyell Malen, ma vi abbiamo già raccontato di come la situazione con i giallorossi sia blindata.

L’attaccante olandese rappresenterebbe una delle potenziali alternative a Jonathan David, il cui futuro può essere indirettamente legato alla proprietà romanista. Valutato non più di 25 milioni di euro, infatti, il canadese ex Lille ha diversi estimatori nonostante una stagione difficile.

Tra questi, secondo Team Talk, ci sarebbe anche l’Everton dei Friedkin. I Toffees hanno bisogno di un attaccante e sono pronti a sfidare Aston Villa, Brighton, Manchester United, Newcastle e Tottenham.