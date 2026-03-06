Giuntoli alla Roma: il retroscena su Gasp e la posizione di Massara

Si parla di una possibile rivoluzione dirigenziale a fine stagione a Trigoria: il punto

Ci risiamo. Dopo le voci dei giorni scorsi sul possibile addio di Massara, nelle ultime ore si torna a parlare di una possibile separazione a fine stagione tra il direttore sportivo e la Roma. Indiscrezioni che nascono alla luce delle divergenze di vedute tra il dirigente e Gian Piero Gasperini durante le ultime due sessioni di calciomercato.

Sullo sfondo, già da qualche giorno si parla di un possibile arrivo in giallorosso di Cristiano Giuntoli. A rilanciare la candidatura dell’ex dirigente di Napoli e Juventus, ci ha pensato oggi La Repubblica, che racconta anche un retroscena interessante su Gasp.

“Eppure la voce continua a circolare ‘Dopo un anno, Giuntoli e Gasperini potrebbero finalmente lavorare insieme’“, scrive il quotidiano, in riferimento al mancato approdo del tecnico piemontese sulla panchina bianconera la scorsa estate.

Prima della risoluzione consensuale del 3 giugno 2025, Giuntoli avrebbe caldeggiato la candidatura di Gasperini per la sostituzione di Tudor, confermato poi da Comolli dopo i fallimentari tentativi con Gasp.

E Massara? Di sicuro oggi non sta assolutamente pensando alle dimissioni e lo dimostrano anche i continui contatti per alcuni obiettivi di mercato estivo. Se sarà addio, ciò avverrà per scelta dei Friedkin, a men che la situazione non dovesse precipitare in maniera rovinosa nei prossimi mesi.