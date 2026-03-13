Calciomercato Roma, scippo capitale e addio Inter

Svolta quasi decisiva nelle dinamiche di calciomercato di giallorossi e nerazzurri

Tra meno di un mese, precisamente nella Domenica di Pasqua (5 aprile), l’Inter e la Roma si sfideranno a San Siro in una partita che metterà in palio punti fondamentali nella lotta Scudetto e nella corsa Champions League.

Reduci dal pareggio europeo in casa del Bologna, i giallorossi sono attesi dalla terza trasferta consecutiva in una settimana, in casa del Como. Una sfida che, ancora una volta, sarà condizionata dall’emergenza infortuni per Gian Piero Gasperini.

Rispetto alla sfida di ieri, sarà sicuramente della partita Manu Koné. Tenuto precauzionalmente a riposo in terra emiliana, il centrocampista francese non ha nessun infortunio muscolare e non preoccupa Gasp e tifosi.

A preoccupare, semmai, sono le tante voci di mercato che hanno riportato in auge, ad esempio, l’interessamento dell’Inter nei confronti del calciatore. Valutato non meno di 50 milioni di euro dalla Roma, il centrocampista potrebbe tuttavia passare da una Capitale a un’altra. Secondo calciomercato.it, infatti, l’interesse del PSG eni confronti di Koné non è mai scemato e un’irruzione dei parigini si concluderebbe quasi sicuramente in uno scippo capitale ai nerazzurri.