Roma, scambio con Pisilli e doppio addio Juventus

Il centrocampista giallorosso sta facendo molto bene e nelle ultime settimane è diventato un uomo mercato

Dopo una prima parte di stagione vissuta da comprimario, Niccolò Pisilli a gennaio era finito sul taccuino del Genoa, ma per fortuna della Roma, Gian Piero Gasperini ha avuto un repentino ripensamento sulla cessione del centrocampista.

Autore di 3 gol e 2 assist tra Europa League e Serie A, il numero 61 giallorosso si sta rivelando un elemento imprescindibile nello scacchiere romanista e nella sfida contro la Juventus ha sfoderato la sua miglior prestazione stagionale.

Una prova che non è passata inosservata, con gli stessi bianconeri che stanno pensando ad uno scambio per portarlo a Torino. Forte di un contratto in scadenza il 30 giugno del 2029, il club capitolino non ha intenzione di svendere il suo gioiellino e lo ha dimostrato già a gennaio.

In inverno, infatti, il Tottenham aveva offerto 20 milioni di euro per il centrocampista romano e romanista. Gli Spurs, secondo quanto appreso da Asromalive.it, restano interessati al 21enne e potrebbero proporre uno scambio con Destiny Udogie. Nulla di concreto e ufficiale per ora, ma nel caso in cui una trattativa simile dovesse andare in porto, per la Juve rappresenterebbe una doppia beffa, visto che Spalletti vuole anche l’esterno della nazionale italiana.