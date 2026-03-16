Colpo Roma in Serie A: bianconeri scippati, firma con lo sconto

La squadra giallorossa ha già preparato l’offerta per il nuovo attaccante, ecco le cifre

Con un solo punto nelle ultime tre partite di campionato, la Roma è scivolata dal terzo al sesto posto in classifica, compromettendo forse in maniera decisiva le proprie possibilità di raggiungere la qualificazione in Champions League.

Qualora dovesse fallire per l’ennesimo anno il grande obiettivo europeo, il club giallorosso sarà costretto a prendere in considerazione cessioni importanti. Anche in entrata, ovviamente, si cercherà di intraprendere percorsi virtuosi, puntando su calciatori a parametro zero o in scadenza a giugno 2027, senza trascurare il mercato dei giovani.

Per quanto riguarda l’attacco, le ultime indiscrezioni riportate da calciomercato.it parlano di un ritorno di fiamma per un obiettivo di vecchia data, vicino al trasferimento al Napoli lo scorso mese di gennaio.

Stanto alla testata online, infatti, la dirigenza romanista starebbe preparando un’offerta da 13 milioni di euro per Armand Laurienté. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2027, l’ala francese ha collezionato 5 gol e 7 assist in stagione e secondo Fanatik nelle ultime ore è stato sondato anche dagli intermediari bianconeri del Besiktas.