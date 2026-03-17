Il Napoli copia la Juve: la Roma ha già rifiutato

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Il club giallorosso ha già chiuso ogni discorso nelle scorse settimane

A poco più di 48 ore dalla decisiva sfida di Europa League contro il Bologna, la Roma non ha tempo per rimuginare sui punti di vantaggio dilapidati nei confronti di Como Juventus nelle ultime tre partite di campionato, in cui ha conquistato appena un punto su nove.

Spalletti e Conte posano per i fotografi
Il Napoli copia la Juve: la Roma ha già rifiutato (Ansa Foto) – asromalive.it

Già importante di suo, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League è diventato di fondamentale importanza per non rischiare di buttare le ortiche un’intera stagione. Calendario alla mano, infatti, raggiungere la Champions attraverso la Serie A appare molto complicato, ma a tenere banco in casa giallorossa a tenere banco è anche il calciomercato.

In caso di mancato ritorno nella competizione europea più prestigiosa, il club giallorosso potrebbe essere costretto a vendere almeno due pezzi pregiati. Uno dei nomi più chiacchierati nelle ultime settimane è quello di Niccolò Pisilli.

Nelle ultime ore, vi abbiamo ricordato di come il Tottenham sia ancora interessato dopo il rifiuto invernale e di un potenziale scambio con gli Spurs. In Italia, il centrocampista piace alla Juve (si è parlato anche di uno scambio con Koopmeiners), ma secondo Ekrem Konur, sulle tracce del calciatore ci sarebbe anche il Napoli.