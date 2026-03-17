Il Napoli copia la Juve: la Roma ha già rifiutato

Il club giallorosso ha già chiuso ogni discorso nelle scorse settimane

A poco più di 48 ore dalla decisiva sfida di Europa League contro il Bologna, la Roma non ha tempo per rimuginare sui punti di vantaggio dilapidati nei confronti di Como e Juventus nelle ultime tre partite di campionato, in cui ha conquistato appena un punto su nove.

Già importante di suo, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League è diventato di fondamentale importanza per non rischiare di buttare le ortiche un’intera stagione. Calendario alla mano, infatti, raggiungere la Champions attraverso la Serie A appare molto complicato, ma a tenere banco in casa giallorossa a tenere banco è anche il calciomercato.

In caso di mancato ritorno nella competizione europea più prestigiosa, il club giallorosso potrebbe essere costretto a vendere almeno due pezzi pregiati. Uno dei nomi più chiacchierati nelle ultime settimane è quello di Niccolò Pisilli.

Nelle ultime ore, vi abbiamo ricordato di come il Tottenham sia ancora interessato dopo il rifiuto invernale e di un potenziale scambio con gli Spurs. In Italia, il centrocampista piace alla Juve (si è parlato anche di uno scambio con Koopmeiners), ma secondo Ekrem Konur, sulle tracce del calciatore ci sarebbe anche il Napoli.