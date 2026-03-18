Giuntoli piace a Gasperini, la posizione della Roma su Massara

L’ex dirigente di Juventus e Napoli dopo un anno di pausa vuole tornare in sella

Ormai da settimane, il nome di Cristiano Giuntoli è molto chiacchierato in ottica Roma. Le tensioni durante le ultime sessioni di calciomercato tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara non sono passate inosservate e da tempo si parla di un potenziale addio del DS giallorosso.

Ma come stanno veramente le cose? Come vi abbiamo già detto in passato, l’ex dirigente del Milan non ha alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni. Una posizione che viene confermata oggi anche da altri esperti di calciomercato.

Secondo Matteo Moretto, infatti, il rapporto tra Massara, i Friedkin e Ranieri è molto buono e ad oggi il club non ha avviato alcuna trattativa con Giuntoli. L’ex Napoli e Juve è una figura gradita a Gasperini, con cui ha un ottimo rapporto.

L’idea e la suggestione nasce proprio da questo feeling tra l’allenatore e il dirigente toscano, che piace anche in Arabia Saudita e al Tottenham. Ad oggi, dunque, la società giallorossa non sta prendendo in considerazione una separazione da Massara.