Addio Inter, vanno alla Roma: la reazione nerazzurra

Il club giallorosso ha chiuso per l’arrivo a Trigoria di due interisti: i dettagli

Mancano ancora più di tre mesi all’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma ogni club che si rispetti ha già da tempo iniziare a pianificare le giuste strategie per raggiungere i propri obiettivi, sia in entrata che in uscita.

In casa Roma, tra calciatori in scadenza, prestiti non riscattati e potenziali cessioni, ci si aspetta un restyling profondo della rosa, i cui contorni verrano delimitati anche dalla posizione finale in classifica.

Senza Champions League, nelle ultime ore si è parlato di almeno due cessioni importanti e di recente abbiamo raccolto indiscrezioni sull’interessamento dell’Inter per Koné e Ndicka, ma i primi a perdere due pedine importanti a vantaggio della Roma saranno proprio i nerazzurri.

Giungono, infatti, conferme, sul ritorno a Trigoria di due figure molto importanti nella recente storia giallorossa: il responsabile del settore giovanile nerazzurro Massimo Tarantino (firmerà per cinque anni) e il caposcout internazionale Pasquale Berardi torneranno a Trigoria. Un doppio scippo che non è stato preso benissimo dalla dirigenza dell’Inter.