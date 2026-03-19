Dal Como alla Roma: clausola cancellata e firma gratis

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La lotta Champions e il calciomercato, lariani e giallorossi si trovano a battagliare su diversi fronti

Contro il Como, la Roma ha disputato una delle sue peggiori prestazioni stagionali, ma è stata affossata anche dalla clamorosa svista di Massa sull’espulsione di Wesley. Nel post partita, le dichiarazioni di Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini hanno ulteriormente acceso una rivalità che non si esaurisce solo nella corsa Champions League.

Gasperini e Fabregas si salutano a bordo campo
Dal Como alla Roma: clausola cancellata e firma gratis (Ansa Foto) – Asromalive.it

In riva al Lago, infatti, l’ascesa dei lariani non ha nessun elemento della favola, visto che la proprietà ha potuto spendere in lungo e largo senza i limiti del fair play finanziario che, invece, scandisce ogni passo dei giallorossi sul mercato.

A proposito di calciomercato, lombardi e capitolini sono pronti ad entrare in rotta di collisione nelle prossime settimane, con un potenziale scippo a costo zero che stuzzica parecchio gli addetti ai lavori.

Secondo La Provincia, infatti, Girona, Como Roma sarebbero tra le squadre maggiormente interessate a Mika Marmol. Grazie al contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il difensore mancino può essere ingaggiato a parametro zero, aggirando così la clausola da 10 milioni di euro.

  • Ruolo: difensore centrale e terzino sinistro
  • 24 presenze, 3 gol e 1 assist in stagione in Liga 2
  • 67 presenze complessive in Liga

Secondo il quotidiano spagnolo, il 24enne mancino avrebbe già fatto sapere al Las Palmas di non voler rinnovare il contratto e nei mesi scorsi è stato seguito anche da diversi club di Premier League, come Aston Villa Tottenham.