Dal Como alla Roma: clausola cancellata e firma gratis

La lotta Champions e il calciomercato, lariani e giallorossi si trovano a battagliare su diversi fronti

Contro il Como, la Roma ha disputato una delle sue peggiori prestazioni stagionali, ma è stata affossata anche dalla clamorosa svista di Massa sull’espulsione di Wesley. Nel post partita, le dichiarazioni di Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini hanno ulteriormente acceso una rivalità che non si esaurisce solo nella corsa Champions League.

In riva al Lago, infatti, l’ascesa dei lariani non ha nessun elemento della favola, visto che la proprietà ha potuto spendere in lungo e largo senza i limiti del fair play finanziario che, invece, scandisce ogni passo dei giallorossi sul mercato.

A proposito di calciomercato, lombardi e capitolini sono pronti ad entrare in rotta di collisione nelle prossime settimane, con un potenziale scippo a costo zero che stuzzica parecchio gli addetti ai lavori.

Secondo La Provincia, infatti, Girona, Como e Roma sarebbero tra le squadre maggiormente interessate a Mika Marmol. Grazie al contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il difensore mancino può essere ingaggiato a parametro zero, aggirando così la clausola da 10 milioni di euro.

Ruolo: difensore centrale e terzino sinistro

24 presenze, 3 gol e 1 assist in stagione in Liga 2

67 presenze complessive in Liga

Secondo il quotidiano spagnolo, il 24enne mancino avrebbe già fatto sapere al Las Palmas di non voler rinnovare il contratto e nei mesi scorsi è stato seguito anche da diversi club di Premier League, come Aston Villa e Tottenham.