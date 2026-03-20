Dalla Juve alla Roma: la firma ufficiale ha chiuso i giochi

Contratto firmato, trattativa conclusa e svolta per bianconeri e giallorossi

Continua il momento nero per la Roma. La cocente eliminazione agli ottavi di Europa League per mano del Bologna ha portato in dote ai giallorossi anche il grave infortunio di Manu Koné.

In lotta con Como e Juventus per la qualificazione alla prossima Champions League, i giallorossi sono costretti a rincorrere dal sesto posto in classifica e con una rosa inadeguata per scelte di mercato e per gli infortuni.

A proposito di calciomercato, la Roma è stata punita da Rowe, rifiutato da Gasperini la scorsa estate per continuare ad inseguire Jadon Sancho. Rimanendo in tema di potenziali acquisti sfumati, le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un’irruzione pesante della Juventus.

Secondo calciomercato.it, infatti, i bianconeri sono interessati a Lorenzo Bernasconi. Il 22enne dell’Atalanta è stato trattato dai giallorossi anche a gennaio, ma i bergamaschi hanno eretto un muro che, proprio nei giorni recenti, ha portato anche alla firma ufficiale su rinnovo contrattuale. Una blindatura che porta il prezzo dell’esterno mancino più vicino ai 30 che ai 20 milioni di euro.