Nuovo DS e De Zerbi nella Capitale: doppio intreccio Roma

L’allenatore italiano è pronto a tornare in panchina, spifferi dalla Capitale

Dopo aver rescisso consensualmente il contratto con il Marsiglia, Roberto De Zerbi è diventato uno dei nomi più caldi nel valzer degli allenatori e il suo nome è stato accostato anche alla Roma. Nel caso in cui il matrimonio tra Gian Piero Gasperini e i giallorossi dovesse saltare dopo una stagione, l’ex Sassuolo sarebbe sicuramente un profilo da tenere in considerazione.

Dopo l’esperienza con il Sassuolo, il tecnico 46enne ha allenato solamente all’estero e nonostante le tante voci passate su Inter, Milan, Juventus e Napoli, il rientro in Italia non si è mai materializzato. Libero da ogni vincolo, ora il bresciano è finito sul taccuino di diversi club.

Come detto, il suo nome è stato accostato anche alla panchina giallorossa, ma negli ultimi giorni sono arrivate chiamate frequenti dalla capitale. Quella inglese, tuttavia, dove RDZ ha diversi estimatori dopo l’esperienza nella ridente città di Brighton.

Secondo Telegraph Sport, infatti, ha già avuto colloqui concreti con il Tottenham e avrebbe già dato la disponibilità agli Spurs in caso di permanenza in Premier League. Il manager italiano piace anche a Liverpool e Manchester United, ma la sfida di far rinascere il club inglese lo attira molto. De Zerbi e Pochettino sono i candidati principali alla sostituzione di Igor Tudor, ma molto dipenderà anche dal nuovo direttore sportivo.

De Zerbi e nuovo ds al Tottenham: niente Giuntoli

In tal senso, la ricerca del sostituto di Fabio Paratici sarebbe arrivata alle battute finali. Dopo aver ufficialmente annunciato l’addio al Borussia Dortmund, Sebastian Kehl è diventato un serio candidato per raccogliere l’eredità del dirigente della Fiorentina. Il tedesco nei giorni scorsi è stato a Londra per una riunione, ma non è noto se il viaggio fosse realmente legato all’approdo al Tottenham.

Una notizia che coinvolge anche la Roma, visto che uno degli altri candidati del club londinese è proprio quel Cristiano Giuntoli accostato negli ultimi giorni alla società giallorossa.