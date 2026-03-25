Calciomercato Inter e Roma: la Juve mette la freccia

Il maxi intreccio di mercato tra le big italiane avrà un vincitore a breve

La triangolazione di mercato tra Milano, Torino e Roma ha spesso caratterizzato le ultime campagne trasferimenti ed è destinata a farlo anche la prossima estate. Inter, Juventus e Roma, nonostante gli alti e bassi in campionato, stanno già progettando il futuro prossimo e i loro sentieri hanno già iniziato a intersecarsi.

Non è un mistero, ad esempio, che i nerazzurri non hanno mai mollato Manu Koné e in un precedente articolo vi abbiamo riportato i dettagli della nuova offerta. Ma il centrocampista francese non è l’unico tema che metterà di fronte nerazzurri e giallorossi.

Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, sempre vigili sul mercato dei parametro zero, Piero Ausilio e Beppe Marotta restano in corsa per Zeki Celik. Il turco ha chiesto circa 4 milioni per il rinnovo e ad oggi l’addio alla Capitale sembra quasi scontato.

In Italia, tuttavia, la squadra che si è mossa in maniera più concreta per l’ex Lille è stata la Juve, su precisa richiesta di Luciano Spalletti. Ecco, dunque, che tutti gli elementi per una triangolazione di mercato prendono forma.