Follia Inter per Koné, offerta record: non succedeva dal 2020

I nerazzurri vogliono assolutamente il forte centrocampista della Roma

Complice la nuova lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra, domenica 5 aprile Manu Koné non potrà sfidare la squadra che più di tutte lo ammira in Europa: l’Inter. Già la scorsa estate i nerazzurri provarono ad ingaggiare il francese, ma la trattativa suscitò tensioni in casa Roma.

A distanza di quasi un anno, Cristian Chivu non ha ancora cambiato obiettivo e ha chiesto alla sua dirigenza di fare uno sforzo importante per la sua primissima scelta per il centrocampo del futuro.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno recepito appieno il messaggio del tecnico romeno e, nell’ottica di ringiovanimento del reparto, sono pronti a studiare un’offerta davvero importante per il numero 17 giallorosso.

Secondo la rosea, la proposta sarà più vicina ai 50 milioni di euro che ai 40 e rappresenterà un’inversione di tendenza rispetto alla storia recente del club milanese. L’ultimo investimento superiore ai 40 milioni di euro risale, infatti, al 2020, quando fu acquistato Hakimi per 43 milioni di euro.