Erede Koné in Serie A: anche la Juve finisce KO

Il centrocampista francese può lasciare la Roma dopo due anni, la dirigenza studia le alternative

Ai box per una lesione muscolare al bicipite femorale destro, Manu Koné è finito nuovamente al centro delle cronache di calciomercato. Dopo la trattativa estiva, l’Inter è pronta a tornare alla carica con una nuova offerta. La Roma non ritiene incedibile il calciatore a patto che arrivi una proposta davvero interessante e per questo già da tempo si sta guardando attorno per le alternative.

Sia Gasperini che Massara, d’altronde, la scorsa estate avevano dato il via libera alla cessione del 17 giallorosso, bloccata da Claudio Ranieri e dal club capitolino. Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di un casting in mediana avviato già lo scorso gennaio.

Durante il suo intervento a Radio Manà Manà Sport, infatti, Filippo Biafora ha raccontato di un interessamento concreto per Ederson dell’Atalanta. “La Roma a gennaio aveva fatto qualche chiamata in vista dell’estate per Ederson, l’Atletico Madrid mi sembra molto avanti però”.

Lo scorso dicembre, il suo agente aveva dichiarato di una possibile cessione a 30-40 milioni di euro, calamitando anche l’interesse di Inter e Juventus nei confronti del brasiliano 26enne