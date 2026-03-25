La Roma riscatta Malen e ingaggia il nuovo partner: Juve addio

Il club giallorosso ha intenzione di anticipare l’acquisto dell’olandese e prende un nuovo numero 10

Autore di otto gol in dodici presenze complessive con la maglia della Roma, Donyell Malen ci ha messo veramente poco a conquistare i tifosi giallorossi e il club. Arrivato a gennaio nella Capitale con la formula del prestito con obbligo condizionato alla qualificazione in Europa League o Champions League e al 50% delle presenze, l’olandese è una delle poche note liete in questo 2026 pieno di ombre.

Voluto fortemente da Gian Piero Gasperini e dalla dirigenza, l’ex Aston Villa potrebbe diventare un calciatore totalmente giallorosso prima del previsto, visto che a Trigoria si sta ragionando su un riscatto anticipato dell’attaccante a 25 milioni di euro.

Tra calciatori in scadenza e a fine prestito, in estate la Roma sarà costretta a rivoluzionare ancora una volta il reparto avanzato, cercando il giusto mix tra qualità e prezzo.

In tal senso, nelle ultime ore sono giunte conferme sull’interessamento per Julian Brandt anticipato da noi settimane fa. La Gazzetta dello Sport conferma l’esistenza di contatti tra il club giallorosso e l’agente italiano del trequartista tedesco, che vuole l’Italia e gradirebbe molto la Roma. L’addio del numero 10 a parametro zero è già stato ufficializzato dal Borussia Dortmund e la Roma non è sola nella corsa al tedesco.

Atletico Madrid, Arsenal, Aston Villa, Inter e, soprattutto, la Juventus sono date sulle tracce del 29enne di Brema. Autore di 10 gol e 3 assist in stagione, Brandt in giallorosso potrebbe ritrovare il suo ex compagno di squadra Malen.