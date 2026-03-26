Blitz e doppietta Milan in Nazionale: Roma e Napoli nei guai

La squadra rossonera fa sul serio e minaccia la dirigenza giallorossa con l’irruzione pesante

Vissute spesso come un inutile orpello da tifosi e allenatori di club, la sosta per le Nazionali è invece uno dei momenti più proficui per dirigenti e operatori di mercato. Tra missioni programmate e blitz improvvisi, le società inviano in missione i propri uomini di fiducia per osservare vecchi obiettivi e scovarne di nuovi.

Da sempre molto attente alla scoperta di nuovi talenti, Juventus, Milan, Napoli e Roma si segnalano come le squadre più attive durante la pausa primaverile. D’altronde, non ci sono solo amichevoli da guardare, ma anche partite decisive per decidere le ultime partecipanti ai prossimi Mondiali.

E proprio uno di questi ultimi match potrebbe fornire indicazioni importanti a una delle big italiane in particolare. Stiamo parlando della sfida tra Galles e Bosnia che, tra le altre cose, può decretare anche l’avversaria dell’Italia in un’eventuale finale playoff.

Secondo goal.com, il Milan ha inviato i propri osservatori allo stadio di Cardiff per monitorare Esmir Bajraktarevic e Kerim Alajbegovic. Quest’ultimo, come è noto, piace molto anche alla Roma e questa notizia sui rossoneri conferma quanto da noi anticipato.