Kessié vuole l’Italia: ecco l’offerta che chiude Juve-Roma

Il centrocampista ivoriano è stato lanciato da Gasperini e piace molto a Spalletti

Dopo tre anni passati a Gedda con la maglia dell’Al-Ahli, Franck Kessié inizia a sentire il richiamo del calcio europeo e in particolar modo della Serie A. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il centrocampista ivoriano ha sin qui rifiutato tutte le proposte di rinnovo e il suo potenziale ingaggio a parametro zero rappresenta un’occasione importante per le squadre italiane.

Il 29enne è stato proiettato nel calcio dei grandi da Gian Piero Gasperini e dopo una stagione da 7 gol e 4 assist in 31 presenze si è guadagnato la chiamata del Milan. L’attuale tecnico della Roma gradirebbe molto tornare ad allenare il Presidente e il club giallorosso resta vigile sul dossier, sperando in una sostanziosa riduzione delle pretese economiche del calciatore.

Sullo sfondo, c’è anche l’Inter. L’obiettivo primario resta Manu Koné con tanto di possibile proposta di scambio, ma in mediana ci sarà bisogno di una vera e propria rivoluzione viste le più che probabili partenze di Calhanoglu, Frattesi e Mkhitaryan.

La squadra che ha mosso passi più concreti, tuttavia, resta la Juventus. Luciano Spalletti stravede per Kessié, cercato sia ai tempi della Roma che dell’Inter e la Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul tavolo un biennale da 5 milioni a stagione più bonus, con opzione per un terzo anno. Cifre che, se confermate, potrebbero mettere fuori dai giochi i giallorossi.