Salah alla Roma: spuntano anche le cifre

L’egiziano è finito al centro di vibranti indiscrezioni di mercato: hanno già preso il volo

Legato al Liverpool da un contratto in scadenza nel 2026 che a meno di clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato, Momo Salah ha cominciato a ragionare sul suo futuro per capire il da farsi. Con le piste Arabia e USA per certi aspetti roventi, nelle ultime ore è stata battuta anche quella che riporterebbe l’attaccante egiziano in Serie A e più precisamente alla Roma.

Al netto della (presunta) volontà di Momo di vestire nuovamente la maglia giallorossa, il discorso economico non può passare in sordina. La nuova politica aziendale dei Friedkin non prevede infatti ingaggi superiori ai quattro milioni di euro a stagione, l’equivalente di meno di un terzo dello stipendio attualmente percepito dal classe ’92 in Inghilterra.

Insomma, ancora lontano dal prendere quota, il binomio Salah-Roma rischia di configurarsi come un sogno di metà primavera. A ridimensionare la portata delle ultime indiscrezioni è anche il comportamento dei betting analyst: l’ipotesi che Salah vesta nuovamente la maglia giallorossa, ad esempio, è bancata da Goldbet venticinque volte la posta.

In tal senso sono molto più concrete le candidature delle squadre di Mls (destinazione indicata a 2,75), Al Ittihad (a 3,25) e al Nassr (a quota 7). Tra le squadre europee, infine, le più accreditate a giocarsi le proprie chances per ingaggiare Salah sono Psg e Real Madrid, in lizza rispettivamente a 15 e a 18 volte la posta.