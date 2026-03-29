Napoli e Roma, incontro fissato e addio bianconero

Nome nuovo per il calciomercato giallorosso, le ultime indiscrezioni coinvolgono anche i campani

Non conosce pause o periodi di stanca il mondo del calciomercato. Anzi, proprio quando le squadre di club riposano per prestare i propri calciatori alle nazionali, direttori sportivi e operatori di mercato lavorano più alacremente.

Dall’attacco alla difesa, dagli acquisti alle cessioni, in questa settimana di sto al campionato abbiamo registrato già diverse indiscrezioni riguardanti la Roma. Tra gli argomenti più caldi ci sono, ovviamente, anche i calciatori in scadenza a giugno, con il rinnovo di Lorenzo Pellegrini che, come vi avevamo anticipato, è uno dei meno impossibili.

Per quanto riguarda i nuovi acquisti, oltre ad un’attenzione meticolosa ai calciatori in scadenza, le nuove linee guida prevedono anche il monitoraggio di giovani talenti che possano garantire il futuro tecnico ed economico del club.

Uno degli ultimi nomi accostati alla Roma è quello di Diego Mascardi. Secondo l Secolo XIX la squadra giallorossa sarebbe sulle tracce del portiere 19enne. In scadenza con lo Spezia il 30 giugno del 2028, il portierino è stato chiamato in Under 21 per sostituire il laziale Motta e piace anche a Fiorentina e Napoli.

Nei prossimi mesi, il club bianconero avrà un incontro per decidere il futuro del ragazzo con il suo agente, quel Mario Giuffredi molto vicino al club campano, dove assiste Di Lorenzo, Politano e Vergara.