Nuovo scambio tra Inter e Roma: ha già detto sì

Ennesimo approccio tra nerazzurri e giallorossi in vista del calciomercato estivo

Dopo la batosta pasquale a San Siro, Inter e Roma tornano ad incrociarsi, questa volta sull’insidioso terreno del calciomercato. Tra obiettivi comuni e potenziali affari tra le due dirigenze, sono molti i possibili punti d’incontro (o scontro) tra nerazzurri e giallorossi.

Carlos Augusto, Davide Frattesi e Benjamin Pavard (non riscattato dall’OM) da un lato, Zeki Celik, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e, soprattutto, Manu Koné dall’altro: sono questi i nomi caldi sull’asse Milano-Capitale.

Per quanto riguarda il numero 17 giallorosso, ormai da giorni continuano a trapelare voci su possibili scambi tra i due club. Secondo Tuttosport, una delle possibili contropartite proposte dall’Inter sarebbe pronto a rinunciare alla Premier League per dire sì alla Roma.

Stiamo parlando di Frattesi che vedrebbe assolutamente di buon occhio un ritorno nella Capitale. Ormai da diverse sessioni di mercato, l’ex Sassuolo viene accostato ai giallorossi, anche in virtù degli ottimi rapporti tra i capitolini e Giuseppe Riso, stesso agente di Carlos Augusto, Cristante e Mancini.