Calciomercato Roma: Icardi ha detto sì

L’attaccante italo argentino andrà via a parametro zero dal Galatasaray

Ruota tutto attorno alla Turchia. Nelle ultime ore l’asse Istanbul-Roma sta regalando diversi scossoni in sede di calciomercato. L’accordo raggiunto da uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahçe con Mason Greenwood non ha ancora chiuso definitivamente i giochi in casa giallorossa.

Nonostante l’annuncio in pompa magna sull’attaccante inglese, Safi viene visto ancora indietro nella corsa presidenziale e questo lascia ancora qualche margine di manovra sia alla Roma, sia all’Atletico Madrid, altro club interessato all’ala del Marsiglia.

Ritornando sulle rive del Bosforo, c’è un altro attaccante che sta facendo parlare molto di sé in queste ore: Mauro Icardi. In scadenza il prossimo 30 giugno con il Galatasaray, l’attaccante italoargentino secondo Fabrizio Romano ha già detto sì al ritorno in Italia dove, secondo calciomercato.it, ci sono tre club potenzialmente interessati.

Oltre alla Juventus, anche il Milan e la Roma sarebbero nuovamente sulle tracce dell’ex Inter, sondato in maniera meno convinta anche da Como, Lazio e Fiorentina.