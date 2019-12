Calciomercato Roma, Nzonzi nei guai: il centrocampista giallorosso, in prestito al Galatasaray, è stato messo fuori rosa

Prima parte di stagione moderatamente soddisfacente per la Roma, che ha centrato i sedicesimi di Europa League ed è quarta in campionato. I giallorossi di Fonseca sono in corsa per un posto nella prossima Champions League. Ma nella seconda parte di stagione dovranno confermare e se possibile migliorare il loro rendimento, in Europa il secondo posto nel girone espone a un sorteggio scomodo. Sul mercato, il club proverà ad effettuare operazioni per rinforzarsi, sia a gennaio che in estate, anche se dovrà monetizzare da alcune cessioni per poter operare con maggiore libertà.

Calciomercato Roma, Nzonzi fuori rosa al Galatasaray

In tal senso, risorse importanti potrebbero essere incamerate dai giocatori in prestito, che potrebbero essere riscattati dalle attuali squadre. Ma brutte notizie arrivano dalla Turchia e dal Galatasaray, dove l’esperienza di Steven Nzonzi non sta avendo i frutti sperati. Il giocatore sta vedendo poco il campo e inoltre, si apprende da un tweet ufficiale del club di Istanbul, è stato sospeso a tempo indeterminato. Il motivo sarebbe il suo comportamento indisciplinato durante l’ultima sessione di allenamento. Uno scenario che allontana il suo riscatto, fissato a 16 milioni di euro, da parte del club turco.

