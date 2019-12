Calciomercato Roma, i giallorossi cercano un bomber di scorta: rispunta il nome di Dries Mertens, in rotta col Napoli

Roma impegnata questa sera nella trasferta in casa della Fiorentina. I giallorossi vogliono confermare il buon rendimento dell’ultimo periodo, una vittoria in casa dei viola rafforzerebbe il piazzamento in zona Champions League con vista sulla Lazio terza in classifica. Gli uomini di Fonseca hanno la possibilità di chiudere bene il 2019 con tre punti che darebbero il giusto slancio per continuare a inseguire l’obiettivo stagionale. A gennaio, sarà poi tempo di mercato, con modifiche alla rosa per renderla ancora più competitiva.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, tutti i nomi in uscita e in entrata

Calciomercato Roma, pressing su Mertens

Uno degli obiettivi è un attaccante di scorta, dato il rendimento insufficiente di Nikola Kalinic. L’attaccante croato non ha convinto e potrebbe dire addio nella finestra invernale. Tra i possibili sostituti spunta un vecchio obiettivo giallorosso. Dries Mertens è infatti in rotta con il Napoli, l’attaccante belga è in scadenza di contratto e non sembra esserci la possibilità di un rinnovo con gli azzurri. Per non perderlo a zero, i partenopei potrebbero decidere di monetizzare a gennaio. Come indicato dal ‘Mattino’ stamani in edicola, anche la Roma tra le pretendenti. Ma c’è da battere la concorrenza di squadre come Inter e Arsenal. Si sarebbe fatta sotto, nelle ultime ore, anche la Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, si rialzano le quotazioni di Mariano Diaz

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!