Roma sedotta e abbandonata: Toby Alderweireld ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Tottenham fino a giugno del 2023.

Toby Alderweireld ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Tottenham fino al 2023. L’annuncio è stato dato tramite un comunicato ufficiale dallo stesso club londinese. Il difensore centrale di Wilrijk, in Belgio, si era trasferito al Tottenham dall’Atletico Madrid nel luglio 2015 e ha collezionato finora 179 presenze in tutte le competizioni con gli Spurs.

Uno dei pilastri della difesa del Tottenham, Alderweireld ha giocato in 50 delle 58 partite disputate dalla squadra nella scorsa stagione, ben 12 delle 13 in Champions League. Finora in questo campionato ha giocato 16 delle 17 partite disputate in Premier League.

Sul palcoscenico internazionale, Alderweireld si sta avvicinando alle cento presenze con il Belgio (è a quota 98) giocando regolarmente al fianco del compagno di squadra degli Spurs Jan Vertonghen.

Calciomercato Roma, resta Vertonghen come obiettivo a parametro zero

La Roma nella scorsa sessione di calciomercato estiva aveva trovato l’accordo con il calciatore – secondo quanto riportato da più fonti – ma gli Spurs vantavano una clausola di 27 milioni di euro e hanno resistito nonostante non ci fosse intenzione di rinnovare il suo contratto con il Tottenham. Alla fine il rinnovo è arrivato e così la Roma non potrà ingaggiarlo a parametro zero nel corso della prossima estate. Il mancato arrivo di Alderweireld ha portato la Roma a puntare la scorsa estate su Chris Smalling, e per il rendimento avuto finora in stagione dai due calciatori, molto meglio così.

Per il momento non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza l’altro difensore centrale del Tottenham, Jan Vertonghen, altro possibile obiettivo della Roma. Vedremo se Mourinho lo convincerà a rinnovare o se potrà essere un eventuale rinforzo per la Roma nella prossima stagione.

