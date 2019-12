Calciomercato Roma, possibili movimenti riguardanti la fascia destra difensiva: può partire Santon, in entrata piace Veltman dell’Ajax.

La prima parte della stagione della nuova Roma di Fonseca e Petrachi è stata all’altezza delle aspettative. Consolidato il quarto posto, è arrivata anche la qualificazione ai sedicesimi di Europa League e pur non essendo testa di serie la Roma ha pescato un’avversaria ampiamente alla portata come il Gent. Ora però la Roma non dovrà accontentarsi, e nel corso del calciomercato di gennaio dovrà provare a fare le mosse giuste per migliorarsi. Con estrema cautela. Morgan De Sanctis e Paulo Fonseca sono stati chiari in tal senso: «Non è facile migliorare una squadra come la Roma a gennaio. Ma saremo vigili ha detto il vide di Petrachi mentre l’allenatore ha dichiarato: «Se c’è modo di prendere un calciatore che ci aiuti a crescere, sono contento. Ma non ha senso comprare tanto per comprare».

Calciomercato Roma, Santon in uscita

Come riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, se il Chelsea non riprenderà anticipatamente l’infortunato Zappacosta e se Florenzi non andrà via, potrebbe essere Santon a partire. Sul taccuino di Petrachi come eventuali sostituti ci sono Castagne dell’Atalanta o il compagno Hateboer, ma costano tanto e con la squadra di Gasperini agli ottavi di finale di Champions League prenderli a gennario sarebbe molto complicato. Un nome interessante può diventare invece l’olandese Joel Veltman (27 anni) che sta facendo bene con l’Ajax e che all’occorrenza può fare anche il centrale.

