Calciomercato Roma, duello con il Napoli per un terzino

Calciomercato Roma, duello con il Napoli per il terzino sinistro dell’Arsenal Sead Kolasinac: le ultime notizie dall’Inghilterra.

La notizia arriva dall’Inghilterra, fonte “Sky Sports“: la Roma è interessata all’acquisto nel prossimo calciomercato estivo del terzino sinistro dell’Arsenal Sead Kolasinac.

In particolare, secondo Sky Sports, la Roma lo avrebbe scelto come erede di Kolarov per la prossima stagione, mentre il Napoli di Gennaro Gattuso lo vorrebbe ingaggiare già nel corso dell’imminente finestra di calciomercato invernale. Il compagno di nazionale di Edin Dzeko ha un contratto in scadenza nel 2022, ma è in uscita dai “Gunners”. Se con Emery era un titolare fisso, con il nuovo allenatore Arteta che farà il suo esordio il 26 dicembre contro il Bournemouth il suo posto è in discussione.

Calciomercato Roma, Hysaj resta la possibile alternativa

Se il Napoli dovesse spuntarla in questa trattativa, per la Roma resterebbe aperta la pista che porta al terzino destro Hysaj, visto che il titolare indiscusso anche con l’arrivo di Gattuso è Di Lorenzo. Il presidente De Laurentiis nonostante il rifiuto di rinnovare il contratto da parte dell’albanese chiede sempre intorno ai 20 milioni di euro, cifra che però potrebbe scendere la prossima estate, visto che ci sarebbe solo un altro anno di contratto.

