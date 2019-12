Calciomercato Roma, arriva una nuova offerta per Florenzi

Calciomercato Roma, arriva l’offerta del Valencia per Florenzi: prestito fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Negli ultimi giorni è tornato il sereno tra Alessandro Florenzi e la Roma. Il capitano è tornato a giocare titolare e ha fatto anche bene nelle partite vinte contro Spal e Fiorentina. Non per questo però sono finite le voci di calciomercato che lo riguardano. Del resto non ha lo status di titolare fisso e la Roma già la scorsa estate era propensa a cederlo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” oggi dovrebbe arrivare un’offerta ufficiale da parte del Valencia. Il club spagnolo, attraverso l’intermediario Gianluca Fiorini, è intenzionato a richiedere il prestito oneroso del calciatore con diritto di riscatto ancora da fissare ma a non meno di 15 milioni di euro. Il Valencia sarebbe inoltre pronto a pagare l’intero ingaggio del capitano giallorosso fino al 30 giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Nzonzi torna nella capitale: con Ancelotti all’Everton nel futuro?

Calciomercato Roma, Florenzi orientato a restare

L’offerta del Valencia è concreta, ma Florenzi avrebbe lasciato la Roma eventualmente solo per restare in Italia. E lo avrebbe fatto in ogni caso a malincuore, in caso di rottura totale con Fonseca. L’allenatore portoghese ha invece ammirato il comportamento di Florenzi, che ha continuato sempre a comportarsi da capitano pur restando in panchina e che ha aspettato il suo momento senza creare troppi problemi. Ora è finito avanti a Spinazzola nelle gerarchie per il ruolo di terzino destro, e a Florenzi basta sapere di avere la possibilità di giocare per restare in giallorosso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomerato Roma, Pastore: “Ritorno in Francia? Al Marsiglia mai, ma…”

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!