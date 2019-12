Infortunati Roma, dopo le feste di Natale i giallorossi ritroveranno diversi giocatori importanti: buone notizie per Fonseca

Roma che manda in archivio il 2019 con un prezioso quarto posto in classifica. I giallorossi hanno trovato ottima continuità di rendimento e dopo 17 giornate hanno raccolto 35 punti, per ora dunque in piena zona Champions. Quattro i punti di vantaggio sull’Atalanta più immediata inseguitrice, un margine da provare a gestire nella seconda parte della stagione con innesti dal mercato. Ma contando anche sui rientri degli infortunati per mettere fine all’emergenza.

Infortunati Roma, rientrano in cinque dopo Natale

L’unico che resterà fuori ancora a lungo sarà Spinazzola, alle prese con il grave infortunio al ginocchio. Per tutti gli altri, la possibilità di tornare disponibili già per le prime gare del 2020. In via di ripresa, finalmente, i vari Mirante, Santon, Pastore, ma soprattutto Cristante e Kluivert. Fonseca potrà dunque avere numerose alternative a disposizione in vari reparti e in special modo tra centrocampo e attacco. Una Roma al completo può puntare a confermarsi e chissà, magari fare ancora meglio nel girone di ritorno.

