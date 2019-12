CALCIOMERCATO ROMA MERTENS ANCELOTTI EVERTON – In casa Napoli con l’arrivo di Ivan Gennaro Gattuso si sta cercando di ridare un po’ di tranquillità all’ambiente campano, dopo l’addio di Carlo Ancelotti, andato a finire sulla panchina dell’Everton. Da qui l’asse Italia-Inghilterra potrebbe essere molto caldo, con la Roma e il suo ds Gianluca Petrachi pronti a monitorare qualsiasi situazione in entrata e in uscita.

LEGGI ANCHE

Cessione AS Roma, bivio finale per Friedkin: le ultime sulla trattativa

Ancelotti vuole Mertens

Il neo tecnico dei Toffees vorrebbe anticipare la concorrenza andando a puntellare la rosa pescando dalle rose italiane. Una trattativa che potrebbe partire è quella legata al futuro dell’attaccante del Napoli Dries Mertens, in scadenza di contratto al termine della stagine. Da tempo la Roma ha messo gli occhi sul belga, ma la concorrenza, trattandosi di un giocatore che potrebbe essere acquistato a parametro zero, è tanta.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Roma, accordo trovato per il vice-Dzeko

Mertens Napoli, tutto bloccato

L’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzogiorno’ fa’ il punto della situazione sull’offerta del club campano al giocatore belga: prolungamento fino al 2022 a 3 milioni più bonus, ma la proposta non convince Dries né sotto il profilo economico, né della durata. Il belga ha una clausola da 10 milioni di euro, valida solo per l’estero entro il 10 gennaio, ma ha rifiutato il Borussia Dortmund ed ora ci sta provando proprio l’Everton dell’ex Carlo Ancelotti. Su di lui c’è anche l’Inter.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!