Calciomercato Roma, le prime possibili operazioni della nuova era Friedkin. Piace Politano, in uscita Juan Jesus. E occhio a Cengiz Under.

In attesa che diventi ufficiale la cessione della società, già sono noti alcuni dettagli che riguardano il futuro della Roma, riepilogati dalla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. Quando Friedkin è stato recentemente a Roma, ha infatti confermato la sua fiducia nell’operato dell’attuale amministratore delegato Guido Fienga. Con la nuova proprietà non ci saranno investimenti da sceicchi o spese folli sul mercato, chi spera in questo sbaglia. L’obiettivo è quello di consolidare la società sotto tutti i punti di vista, rendendola in grado di essere competitiva indipendentemente dagli introitidella Champions League, in virtù di una politica di tagli delle spese e incremento dei ricavi.

Calciomercato Roma: Politano primo obiettivo

Per quanto riguarda il calciomercato di gennaio, un possibile obiettivo potrebbe diventare Politano dell’Inter per cui la Roma sarebbe disposta a spendere anche 20 milioni. Un acquisto, questo, che sarebbe però possibile solo in caso di cessione di Cengiz Under, per il quale la società giallorossa si aspetta però offerte da almeno 40 milioni di euro.

In uscita c’è Juan Jesus, con la Fiorentina che è passata attualmente in pole position per il suo ingaggio anche se i 7-8 milioni che pretende la Roma per il suo cartellino fa dubitare e non poco i viola. Sempre in uscita potrebbe esserci una mossa per certi versi a sorpresa, ovvero il prestito di Cetin. Fonseca ha grande fiducia nei mezzi del difensore turco ma in attesa di utilizzarlo con maggiore costanza nella prossima stagione, vorrebbe vederlo all’opera da titolare fisso in un’altra squadra.

